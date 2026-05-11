Homem é preso suspeito de extorsão mediante sequestro em Pocrane

POCRANE (MG) – Uma ocorrência de extorsão mediante sequestro mobilizou a Polícia Militar entre os municípios de Ipanema e Pocrane, nesse sábado, 09. O caso teve início após uma mulher procurar a PM relatando que o companheiro poderia estar sendo mantido sob ameaças relacionadas a cobranças de dívida.

Após diligências, os militares localizaram a vítima em Pocrane, acompanhada de um homem suspeito de participar das cobranças. Segundo relato da vítima à polícia, ele possuía uma dívida de aproximadamente R$ 400 mil relacionada à negociação de apartamentos e vinha sofrendo ameaças frequentes contra sua vida e familiares.

Conforme o registro da ocorrência, a vítima afirmou que chegou a entregar dois veículos como parte do pagamento do débito e que teria viajado para Guarapari para negociar uma lancha como forma de quitar parte da dívida. Ainda segundo o relato, durante o retorno, o suspeito teria feito ameaças utilizando uma faca, retirado o celular da vítima e impedido sua saída de uma residência em Pocrane, onde ela permaneceu sob pressão psicológica.

A Polícia Militar abordou os envolvidos enquanto saíam da cidade. Em depoimento, o homem abordado confirmou que realizava cobranças para outro suspeito e que recebeu dois veículos da vítima como parte do pagamento, mas negou ameaças e violência.

O indivíduo foi preso, teve o aparelho celular apreendido e foi encaminhado para as providências legais. O outro investigado citado na ocorrência não havia sido localizado até o encerramento do registro policial.

Fonte: Portal Caparaó