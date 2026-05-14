Idoso é preso suspeito de maus-tratos a animal em Caratinga

Um caso de maus-tratos a animal registrado no bairro Esplanada, em Caratinga. Imagens de câmeras de segurança flagraram uma gata sendo agredida na rua Padre Vigilato, na noite de quarta-feira (13), causando indignação entre moradores.

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada à noite, após o desaparecimento da gata, conhecida na vizinhança pelo comportamento dócil e carinhoso com os moradores da região.

De acordo com a PM, as imagens mostram um idoso, de 73 anos, agredindo o animal com chutes. Após as agressões, a gata entra em uma garagem e não é mais vista saindo do local.

Durante a abordagem policial, o suspeito negou ter cometido as agressões. No entanto, diante das imagens registradas pelas câmeras de segurança e dos indícios levantados pelos militares, ele recebeu voz de prisão pelo crime de maus-tratos a animais.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

No Brasil, maus-tratos contra cães e gatos é crime previsto em lei, com pena que pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda do animal.