Drogas, dinheiro e celulares são apreendidos durante abordagem em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Um homem de 24 anos foi preso por tráfico ilícito de drogas na noite desta quarta-feira (13), durante uma abordagem realizada no bairro Rondon Pacheco, em Bom Jesus do Galho.

A ocorrência foi registrada na Rua Antônio Tomaz de Assis, onde militares faziam patrulhamento de rotina e avistaram um grupo em atitude suspeita em um ponto escuro da praça pública. Segundo informações apuradas, ao perceberem a aproximação da viatura, um dos indivíduos fugiu de bicicleta, enquanto os demais tentaram se dispersar.

Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína com um jovem de 21 anos, que alegou que os entorpecentes seriam para consumo próprio. Já com outro abordado, de 24 anos, foram localizadas drogas, dinheiro em espécie e um aparelho celular.

Posteriormente, já no quartel, uma busca minuciosa resultou na localização de mais uma porção de cocaína em posse de um dos envolvidos.

Ainda conforme a ocorrência, um dos abordados chegou a afirmar inicialmente que havia adquirido a droga do outro suspeito, mas depois mudou a versão apresentada aos policiais.

Ao todo, foram apreendidas seis buchas de cocaína, quatro porções de maconha, R$ 205 em dinheiro, dois aparelhos celulares e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o homem de 24 anos foi preso por tráfico ilícito de drogas. O outro envolvido foi conduzido por uso e consumo de entorpecentes. Ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, em Caratinga, juntamente com os materiais apreendidos.