MAIS UMA VIDA PERDIDA NA BR-458

Acidente entre Santana do Paraíso e Caratinga reacende alerta sobre sequência de tragédias no trecho

CARATINGA – Um novo acidente fatal voltou a colocar a BR-458 no centro das preocupações sobre segurança viária no Leste de Minas. Na noite desta quarta-feira (13), um jovem de 23 anos morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta na ponte metálica localizada entre os municípios de Santana do Paraíso e Caratinga. A vítima foi identificada como Wesley Silva Souza, morador da região de Ipaba.

Segundo as informações divulgadas, ele estava na garupa de uma motocicleta Yamaha Factor conduzida por uma jovem, quando ocorreu a colisão no trecho da rodovia federal. A condutora foi socorrida e encaminhada para a UPA do bairro Canaã, em Ipatinga.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência, enquanto a perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos no local. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

O caso aumenta uma estatística preocupante envolvendo o trecho da BR-458 que corta o município de Caratinga e liga a região ao Vale do Aço. A rodovia, frequentemente, tem sido palco frequente de acidentes graves, muitos deles com mortes.

Além do intenso fluxo de veículos entre o Vale do Aço e a BR-116, motoristas frequentemente relatam problemas como excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, pista estreita em determinados pontos e precariedade do pavimento, especialmente nas proximidades da ponte metálica. Comentários publicados por leitores após o acidente desta quarta-feira no site do jornal Diário do Aço apontaram buracos na pista e a falta de distância segura entre veículos como fatores recorrentes de risco.

A BR-458 é uma das principais ligações entre o Vale do Aço e a região de Caratinga, sendo considerada estratégica para o transporte regional.

Com informações: Diário do Aço