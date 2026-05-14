Operação Venatio III mobiliza forças de segurança em Manhuaçu, Lajinha e Manhumirim

A Operação Venatio III foi deflagrada nesta quinta-feira, 14 de maio, em municípios da região, com atuação em Manhuaçu, Lajinha e Manhumirim.

A ação mobiliza um grande efetivo das forças de segurança, com o apoio de dois helicópteros, várias viaturas e equipes policiais em campo desde as primeiras horas do dia.

A operação tem como foco o combate ao tráfico de drogas, a desarticulação de grupos criminosos e o enfrentamento a crimes violentos.

Participam da ação equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Federal, em uma atuação integrada coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp.

Fonte: Portal Caparaó