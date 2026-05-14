Forças de segurança divulgam resultado da operação “Elo Quebrado”

Ação integrada prende 42 pessoas e cumpre dezenas de mandados contra o crime organizado na região de Manhuaçu

MANHUAÇU – Uma grande operação integrada das forças de segurança pública resultou na prisão de 42 pessoas na manhã desta quarta-feira (14), durante a deflagração da Operação “Elo Quebrado”, realizada em cidades da Zona da Mata mineira, Espírito Santo e Rondônia.

A ação foi coordenada pela Polícia Federal em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP/MG), Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Penal de Minas Gerais, além do apoio da Polícia Militar do Espírito Santo e da Polícia Militar de Rondônia.

Segundo as forças de segurança, foram cumpridos mandados em diversos municípios mineiros, incluindo Manhuaçu, Martins Soares, Santa Margarida, Lajinha, Simonésia, Espera Feliz, Matipó, Vargem Alegre, Manhumirim e Pedra Bonita. A operação também alcançou os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Iúna, no Espírito Santo, além de Alto Paraíso, em Rondônia.

Do total de presos, 31 eram considerados foragidos da Justiça e estavam sendo procurados por crimes como tráfico de drogas, homicídio, roubo, furto, violência doméstica, ameaça e prisão civil. Outras 11 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas durante o cumprimento das diligências.

As equipes ainda cumpriram 54 mandados de busca e apreensão. Em Manhuaçu, foram 27 mandados. Já em Matipó foram 13. Também houve ações em Mutum (6), Manhumirim (12), Abre Campo (2) e Lajinha (5).

Conforme divulgado pelas forças de segurança, os mandados foram executados após um trabalho integrado de inteligência, monitoramento e levantamentos realizados pelas instituições envolvidas na operação.

Após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário e permanecem à disposição da Justiça.

Em nota, as forças de segurança destacaram que a atuação conjunta reforça o compromisso das instituições no enfrentamento ao crime organizado, no combate ao tráfico de drogas e no cumprimento de decisões judiciais em toda a região.