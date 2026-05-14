PM intensifica combate a roubos de motos em Caratinga

Operação no Residencial Esperança 4 terminou com um jovem de 18 anos preso, além da apreensão de arma, drogas, peças de motocicletas e ferramentas usadas nos crimes

CARATINGA- Um jovem de 18 anos foi preso nesta quinta-feira (14), durante uma operação realizada pela Polícia Militar no Residencial Esperança 4, em Caratinga. A ação teve como objetivo combater uma série de furtos e roubos de motocicletas registrados tanto na área urbana quanto na zona rural do município.

De acordo com o tenente Anderson, as investigações começaram após diversos levantamentos apontarem possíveis suspeitos envolvidos nos crimes. Anteriormente, a polícia recuperou várias motocicletas no Residencial Esperança 4, o que reforçou a suspeita sobre moradores da localidade. “Recebemos muitas informações de moradores. Esses indivíduos ameaçavam algumas pessoas e chegaram a comentar que determinadas entradas do residencial precisavam de uma espécie de autorização deles”, relatou o tenente.

As informações levantadas pela Polícia Militar foram compartilhadas com a Polícia Civil, que deu sequência às investigações e representou pelos mandados de busca e apreensão cumpridos nesta quinta-feira.

Durante a operação, os militares vistoriaram quatro imóveis. Em um deles, um dos suspeitos foi localizado e preso. Na residência, os policiais apreenderam peças de motocicletas, ferramentas utilizadas para romper o tambor de ignição dos veículos, uma arma de fogo e drogas.

Em outro imóvel, pertencente a um segundo alvo que não foi encontrado, também foram localizados instrumentos usados para furtar motocicletas. Além disso, um pássaro mantido irregularmente em cativeiro foi apreendido.

Já em um terceiro imóvel vistoriado, nada de ilícito foi encontrado. Outro alvo da operação foi preso recentemente, após ser detido por tráfico de drogas no distrito de Santa Luzia.

Segundo o tenente Anderson, as provas e os materiais apreendidos reforçam a ligação dos suspeitos com os crimes investigados. “As informações recebidas, os veículos recuperados e os materiais localizados indicam que sejam esses os autores dos fatos”, afirmou.

Ainda conforme a polícia, testemunhas e vítimas relataram que os criminosos utilizavam um revólver durante os assaltos. A suspeita é de que a arma apreendida tenha sido usada em diversos crimes na cidade.

Capacetes e outros objetos também foram recolhidos durante a operação e poderão ser reconhecidos por vítimas. Um dos capacetes roubados, segundo a polícia, já teria sido vendido pelos suspeitos.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Caratinga, que seguirá com as investigações.