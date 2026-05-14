Casal é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento na rua Inácio Thomé

CARATINGA – Um homem de 45 anos e uma mulher de 49 anos foram presos na tarde desta quarta-feira (13) por tráfico de drogas na Rua Inácio Thomé, região central de Caratinga.

Segundo informações da ocorrência, durante patrulhamento pelo local, militares visualizaram os dois suspeitos em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou dispensar um invólucro contendo pedras de crack no rio existente nas proximidades.

Ao mesmo tempo, a mulher foi flagrada realizando a venda de drogas para uma testemunha, situação confirmada durante a abordagem policial.

Após buscas pessoais e varredura no local, os militares localizaram nove pedras de crack dispensadas pelo autor e outras 24 pedras da mesma droga que estavam em posse da mulher.

Também foram apreendidos R$ 20 em dinheiro, apontados como provenientes da comercialização de entorpecentes, além de um bloco de anotações relacionado ao tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.