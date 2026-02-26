Foragido da Justiça é preso no bairro Zacarias

CARATINGA – Um homem de 31 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso na tarde de terça-feira (24) no bairro Zacarias, em Caratinga.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, a prisão ocorreu por volta das 13h10, após a equipe receber denúncias sobre a localização de um indivíduo com mandado judicial em aberto. Diante das informações, os militares realizaram monitoramento e levantamentos, conseguindo localizar o suspeito na Rua Cabiúna.

Durante a abordagem, foi confirmada a existência do mandado de prisão contra o homem. Ele foi detido no local e conduzido à Polícia Civil de Minas Gerais, em Caratinga, onde foram adotadas as demais providências legais.

Conforme a PM, a ação integra o trabalho das forças de segurança no cumprimento de determinações judiciais e no enfrentamento à criminalidade no município.