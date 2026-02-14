Foragido da Justiça é preso no bairro Aparecida

CARATINGA – Um homem de 42 anos, com mandado de prisão em aberto, foi preso na noite de quinta-feira (12), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. A ocorrência foi registrada por volta das 22h20, na Rua José Belegard.

A prisão ocorreu após denúncias apontarem que o indivíduo, conhecido por envolvimento recorrente em crimes de furto, estaria circulando nas imediações de um estabelecimento comercial da região.

Com base nas informações recebidas, equipes intensificaram o patrulhamento no local e conseguiram localizar e abordar o suspeito. Durante consulta aos sistemas informatizados, foi confirmada a existência de mandado de prisão em seu desfavor, decorrente de suspensão de regime prisional, conforme previsto na Lei de Execução Penal.

O homem possui diversas passagens policiais, incluindo registros por tráfico de drogas e furtos. Após a confirmação da ordem judicial, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.