Extorsão termina em agressões e prisão

Uma tentativa de extorsão terminou em violência e na prisão de um homem de 43 anos, nessa segunda-feira(9). O suspeito foi detido pela Polícia Militar após agredir um homem de 49 anos e a mãe dele, uma idosa de 70 anos. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após o autor abordar a vítima e exigir dinheiro. Com a recusa, o suspeito passou a afirmar que o homem lhe devia uma quantia e, logo depois, iniciou as agressões físicas. A vítima estava acompanhada da mãe, que tentou intervir na situação para proteger o filho, mas acabou sendo atacada. A idosa sofreu uma lesão em um dos braços, recebeu atendimento médico e foi encaminhada para avaliação de saúde. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima de 49 anos foge do agressor. Durante a perseguição, o autor derruba a idosa no chão e segue atrás do homem, entrando em um estabelecimento comercial. De posse das imagens e das informações repassadas, a Polícia Militar, sob coordenação do sargento Bruno, localizou e prendeu o suspeito. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para os procedimentos legais. Ainda conforme relato da vítima, ela conhece o autor, mas negou qualquer dívida ou compromisso financeiro com ele. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.