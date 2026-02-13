Engavetamento com carros e caminhões deixa um morto na BR-381 em MG

Acidente ocorreu em Bom Jesus do Amparo.

Um engavetamento envolvendo dois carros e dois caminhões deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã desta sexta-feira (13/2), na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, na região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 6h15, na altura do quilômetro 395.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, os militares identificaram uma vítima já sem sinais vitais. A outra vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital por uma ambulância da Nova 381, concessionária responsável pela administração do trecho.

Os bombeiros aguardavam a chegada da perícia da Polícia Civil para a retirada do corpo, que permanecia preso entre as ferragens de um dos veículos envolvidos. Segundo a concessionária, o engavetamento ocorreu em um trecho duplicado da rodovia.

Por volta das 7h30, a faixa da direita seguia interditada, enquanto o tráfego fluía pela faixa dois. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais

Fonte: O Tempo