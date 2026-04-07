Caminhando para o Parto: Hospital César Leite promove encontro para gestantes

O Hospital César Leite realizou, no dia 28 de março, mais uma edição do projeto “Caminhando para o Parto”, voltado ao acolhimento e orientação de gestantes e seus acompanhantes.

A iniciativa proporcionou um momento de aprendizado e troca de experiências, com informações sobre gestação, parto, direitos das gestantes e cuidados com o recém-nascido.

Durante o encontro, profissionais da área da saúde e do direito compartilharam conhecimentos com as participantes, com foco na preparação para o nascimento do bebê.

Participaram da ação a médica pediatra Graciele Perígolo, o médico ginecologista e obstetra Gustavo Abreu e a advogada Tyara Soares.

O evento teve a organização da equipe de enfermagem, formada pelas profissionais Viviane Coelho, Bruna Souza, Fernanda Bertolassi e Maria da Glória.

A participação no projeto é gratuita e tem como objetivo oferecer informação, segurança e acolhimento às gestantes.

A iniciativa é destinada a mulheres a partir de 25 semanas de gestação. Em breve, serão abertas as inscrições para o encontro de abril. Acompanhe as informações no instagram @caminhandoparaopartohcl