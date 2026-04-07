Minas lidera número de mortes nas rodovias federais durante a Operação Semana Santa 2026

DA REDAÇÃO – Minas Gerais encerrou a Operação Semana Santa 2026 com um dado preocupante: foi o estado com o maior número de mortes nas rodovias federais do país. De acordo com balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, 13 pessoas perderam a vida nas estradas mineiras ao longo do feriadão.

Além de liderar em óbitos, Minas também aparece entre os estados com maior número de acidentes, somando 103 sinistros. O estado ficou atrás apenas de Santa Catarina, com 104 ocorrências, enquanto o Paraná registrou 91 casos.

Em todo o Brasil, a operação, realizada entre os dias 2 e 5 de abril, contabilizou 808 acidentes, com 57 mortes e 814 pessoas feridas. A mobilização ocorreu em todas as regiões, com reforço na fiscalização em um dos períodos de maior fluxo nas rodovias.

Os dados revelam que a imprudência dos motoristas continua sendo o principal fator por trás dos acidentes graves. O excesso de velocidade lidera com ampla margem: foram 31.797 flagrantes registrados por radares portáteis.

Outro ponto crítico foram as ultrapassagens proibidas, frequentemente associadas a colisões frontais. Ao todo, 4.744 infrações desse tipo foram contabilizadas. Também chamaram atenção as autuações por falta de uso do cinto de segurança ou da cadeirinha para crianças, que somaram 4.795 registros.

Entre motociclistas, 1.179 foram flagrados sem capacete. Já o uso do celular ao volante resultou em 455 autuações.

A fiscalização relacionada ao consumo de álcool também foi intensificada. Durante os quatro dias de operação, foram realizados cerca de 65,5 mil testes do bafômetro, resultando em 1.293 autuações e 67 prisões por embriaguez ao volante.

No total, mais de 79 mil veículos e 101 mil pessoas foram fiscalizados em todo o país. Aproximadamente 2.700 veículos foram recolhidos por irregularidades.

Apesar do aumento na fiscalização, o cenário reforça um padrão persistente nas rodovias brasileiras: comportamentos de risco continuam sendo determinantes para a ocorrência de acidentes e mortes. Em 2026, Minas Gerais aparece no topo desse ranking negativo, evidenciando a necessidade de maior conscientização e responsabilidade por parte dos condutores.

Com informações Ag. Brasil