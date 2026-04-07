Faleceu Glauco Nascimento Macedo, empreendedor e ex-presidente da Câmara de Manhuaçu

A história política de Manhuaçu está em luto nesta segunda, 06/04. Faleceu em Belo Horizonte, o ex-presidente da Câmara de Vereadores, Glauco Nascimento de Macedo.

Reconhecido por seu espírito combativo, mas ao mesmo tempo muito empreendedor e visionário, o senhor Glauco deixou uma marca indelével por onde passou, especialmente em Manhuaçu, cidade que escolheu para criar sua família a partir de 1974.

Antes de ingressar na vida pública, foi sua liderança empresarial que marcou a cidade. Glauco Macedo atuou como gerente regional da antiga SPAM (Sociedade Produtora de Alimentos Manhuaçu), onde liderou um dos maiores laticínios do país e destacou-se pela responsabilidade social, coordenando auxílio às vítimas de enchentes na região, especialmente no ano de 1979.

Na política, sempre esteve atunte. Foi eleito vereador e Presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu em 1992, gestão marcada pela modernização do legislativo e pela fundação do Procon Municipal. Ao longo dos anos seguintes, sempre participou ativamente do cenário político. Na gestão do então presidente Maurício de Oliveira Júnior (2013-2014) voltou ao Poder Legislativo de Manhuaçu, auxiliando na gestão e articulação da Câmara.

Glauco Macedo também gostava muito do esporte e lazer. Na cidade, foi fundador do “Flamenguinho da SPAM” e cofundador do Clube do Cavalo de Manhuaçu.

Ele deixa um legado de retidão e orgulho através de seus filhos Renata (Médica), Glauco (Advogado) e Richard (Servidor Público Federal).

Atualmente, residia em Belo Horizonte, mas sempre que podia visitava os amigos em Manhuaçu. Na última semana, visitou a Câmara Municipal.

Sua partida deixa uma lacuna imensa no coração de familiares, amigos e de todos que admiravam sua postura ética e sua dedicação ao próximo.

Que Deus o receba em seus braços e lhe ofereça o merecido descanso.

Fonte: Portal Caparaó