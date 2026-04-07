Homem é morto a tiros na zona rural de Luisburgo

LUISBURGO – Um homicídio foi registrado na manhã desta terça-feira (7) no Córrego Gameleira de Baixo, zona rural de Luisburgo. A vítima, um homem, foi encontrada caída em via pública com ferimento na região da cabeça provocado por disparo de arma de fogo.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima ainda apresentava sinais vitais no momento do primeiro acionamento. No entanto, após a chegada da equipe de saúde do município, o óbito foi constatado.

Durante os levantamentos preliminares, a Polícia Militar identificou um homem de 36 anos como principal suspeito do crime. Ele teria fugido logo após o ocorrido, tomando rumo ignorado.

A motivação do homicídio, segundo informações iniciais, pode estar relacionada a uma desavença envolvendo evasão de divisas.

Equipes policiais realizam rastreamentos para localizar o suspeito. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 ou 181, do Disque Denúncia Unificado.