Projeto Mosaico transforma aprendizado em experiência e planta, desde cedo, as sementes do respeito

CARATINGA – Entre acordes, histórias e descobertas, um encontro que vai muito além da sala de aula. No final de março, alunos do 2º ano da Escola Professor Jairo Grossi viveram uma experiência daquelas que ficam não só na memória, mas na forma de enxergar o mundo. No Espaço Cultural da FUNEC, o Projeto Mosaico mostrou que a educação também pode ser sentida.

Tudo começa com algo simples: se reconhecer. E, a partir daí, reconhecer o outro. Em meio a músicas e narrativas envolventes, as crianças mergulharam em um universo onde identidade, respeito e diversidade ganham voz e vez.

“Eu gostei porque a história fala que todo mundo é importante”, conta a aluna de 7 anos, Mariana, com a sinceridade de quem acaba de descobrir algo essencial.

A apresentação “Dandara e o violão mágico” conduziu os pequenos por esse caminho. De forma leve e encantadora, a cultura afro-brasileira se apresentou ali não como conteúdo distante, mas como parte viva da história, e deles mesmos. Bastaram poucos minutos para que os olhares atentos e os sorrisos curiosos revelassem: a mensagem havia chegado.

Larissa resume bem o sentimento coletivo: “Foi muito legal, porque a gente aprende brincando.”

E é exatamente aí que mora a força do projeto. A música deixa de ser apenas som e se transforma em ponte entre o conhecimento e a empatia, entre o eu e o outro. No palco, cada nota reforça uma ideia: respeitar as diferenças é também aprender a conviver.

“A gente usa a música como ferramenta para falar de temas importantes de um jeito que as crianças entendam e sintam”, explica Pâmela Rocha, contadora de histórias cantadas.

E o resultado aparece rápido e de forma espontânea. Davi, Lorenzo e Helena compartilham impressões que vão além da diversão. Já o pequeno Joaquim demonstra que a lição foi assimilada: “Se eu ver alguém sendo desrespeitado, eu falo que não pode.”

Mais do que uma atividade pontual, a ação integra o Projeto Mosaico, desenvolvido pela FUNEC, que leva a educação antirracista para dentro da escola, promovendo reflexões sobre diversidade, pertencimento e igualdade.

“O objetivo é justamente esse: começar cedo, para formar cidadãos mais conscientes e respeitosos”, destaca um dos coordenadores do projeto, Caio César de Farias.

Porque, no fim das contas, algumas transformações começam de forma inesperada. Às vezes, com uma história. Outras, com uma canção. E, vez ou outra, com um violão mágico capaz de ensinar o que realmente importa.