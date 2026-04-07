Mulher de Bom Jesus do Galho morre ao colidir de moto contra carro na MG-329

Um grave acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (7) na MG-329, na altura do KM 31, trecho que liga Bom Jesus do Galho a Raul Soares.

Segundo as informações apuradas, a motociclista Helena Andrade de Paula, de 50 anos, moradora de Bom Jesus do Galho, morreu ainda no local após colidir de frente com um automóvel que seguia no sentido Bom Jesus do Galho a Raul Soares.

O acidente aconteceu por volta de 12h10 e mobilizou equipes de atendimento e a Polícia Rodoviária Estadual, que esteve no local para os procedimentos de praxe e controle do trânsito.

Segundo o sargento Duarte, da Polícia Rodoviária Estadual, as causas do acidente ainda serão investigadas.