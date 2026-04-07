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Sesc celebra 80 anos em 2026, com trajetória de dedicação aos trabalhadores do comércio

No dia 13 de setembro de 2026, o Serviço Social do Comércio, o Sesc, comemora 80 anos de atuação estruturada nos eixos: educação, saúde, cultura, assistência, turismo e lazer, com o objetivo de promover o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus familiares e da sociedade de forma geral.

Criado em 1946, por iniciativa de empresários do comércio, o Sesc conta hoje com cerca de 623 unidades em todo o Brasil. Desde então, a instituição cresceu, se reinventou, inspirou histórias e trajetórias de pessoas que vivenciaram o Sesc em todas as suas faces.

Em comemoração a essa trajetória, o Sesc realiza uma celebração especial, ao longo de todo o ano, com eventos e campanhas que revisitam sua história e evidenciam as pessoas que transformaram e que tiveram suas vidas transformadas pelo Sesc. A programação especial ainda conta com uma celebração no dia 13 de setembro, data de criação do Serviço Social do Comércio, realizada simultaneamente em todo o país.

Para o Diretor Regional do Sesc-ES, Luiz Toniato, mais do que uma comemoração, esta é uma oportunidade de renovar o compromisso com o desenvolvimento humano e a inclusão social.

“Celebrar os 80 anos do Sesc é reconhecer uma trajetória construída com propósito, compromisso social e impacto real na vida das pessoas. Temos orgulho de atuar de forma estruturada para ampliar o acesso a serviços de qualidade nas áreas de educação, saúde, cultura, assistência, hospitalidade, turismo e lazer. Seguiremos trabalhando para que o Sesc-ES continue sendo um agente de transformação, presente no dia a dia das pessoas e alinhado às necessidades do nosso tempo, sempre com o olhar voltado para quem mais importa: o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, e sua família”, destaca o Diretor Regional Luiz Toniato.

Fonte: Portal Caparaó

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