Duas pessoas morrem em grave acidente na rodovia de Santa Margarida

Luciene Andreia Santos da Silva, 47 anos, e um homem morreram num grave acidente na rodovia LMG-852, que interliga a BR-262 à cidade de Santa Margarida.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária e pelo Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, além de equipe do SAMU.

Conforme a reportagem do Portal Caparaó, o acidente envolveu um Corsa Classic com placa de Governador Valadares e um micro-ônibus que levava trabalhadores de Santa Margarida para Manhuaçu.

O motorista do Classic, José Tarcísio, teria feito uma ultrapassagem e bateu frontalmente com o micro-ônibus. A passageira Luciene, que era Policial Penal em Governador Valadares, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu.

A perícia da Polícia Civil também fez os levantamentos no local do acidente. No micro-ônibus não houve vítimas.

Fonte: Portal Caparaó