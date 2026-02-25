Drogas são apreendidas e dois indivíduos acabam detidos por tráfico em São Domingos das Dores

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Uma operação resultou na apreensão de crack, maconha e cocaína, além de dinheiro, na tarde desta segunda-feira (23), em São Domingos das Dores. Dois homens, de 42 e 20 anos, foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas que atuaria também em São Sebastião do Anta.

A ação foi desencadeada após denúncias indicarem que um dos suspeitos estaria fomentando o comércio de entorpecentes nas duas cidades, com apoio do comparsa.

Os dois foram localizados na Avenida João Barbosa dos Santos, no Centro. O suspeito de 20 anos foi abordado e preso no local. Já o homem de 42 anos tentou fugir pelos fundos de um imóvel, atravessando um córrego e entrando em uma área de mata, mas foi localizado e preso cerca de um quilômetro depois.

Durante buscas no trajeto da fuga, os militares encontraram uma sacola contendo seis pedras de substância semelhante a crack, três buchas de substância análoga à maconha e três cápsulas com material semelhante à cocaína. Também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 542 em dinheiro.

As motocicletas utilizadas pelos suspeitos foram recolhidas e removidas ao pátio credenciado.

Os dois homens foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.