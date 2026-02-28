Com flores brancas, família se despede de criança de 6 anos, vítima das chuvas em Juiz de Fora

O deslizamento que tirou a vida de Sophia Reis ocorreu no Morro do Cristo, no bairro Paineiras

Sob flores brancas e em meio ao silêncio emocionado de familiares e amigos, Sophia Teodoro Reis Oliveira, de 6 anos, recebeu o último adeus na tarde desta sexta-feira (27/2), em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O pequeno caixão chegou fechado ao Cemitério Municipal, onde os parentes puderam apenas acompanhar o sepultamento da menina, vítima das chuvas que castigaram a cidade no início da semana.

O deslizamento que tirou a vida de Sophia ocorreu no Morro do Cristo, no bairro Paineiras. Duas casas, incluindo a da família dela, vieram abaixo com a força da lama que desceu da encosta.

Na residência, ainda estava a mãe de Sophia, Jaqueline Teodoro de Fátima Vicente, de 32 anos, a tia Neide Aparecida Teodoro Vicente, de cerca de 60 anos, e o companheiro de Jaqueline, David Pedro de Souza, 41 anos. Todos faleceram. Jaqueline chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de quarta-feira (25/2).

No mesmo ponto, os bombeiros ainda buscam pelo irmão de Sophia, Pietro César Teodoro Freitas, de 10 anos. Pietro é uma das três pessoas que ainda estão desaparecidas após as chuvas que atingiram Juiz de Fora no início da semana.

Conforme o último balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, o município contabiliza 58 óbitos decorrentes da tragédia. A corporação segue nas buscas por três pessoas desaparecidas. Além de Pietro, há também uma menina de 8 anos no bairro JK e um homem de 46 anos no bairro Linhares.