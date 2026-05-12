CARRETA DE CAFÉ TOMBA E INTERDITA MG-111

Motorista fica preso às ferragens e trânsito é totalmente bloqueado entre Reduto e Manhumirim

REDUTO / MANHUMIRIM (MG) – Um acidente envolvendo uma carreta carregada de café interditou completamente a MG-111 no início da tarde desta terça-feira (12), nas proximidades da Ponte dos Gama, trecho entre os municípios de Reduto e Manhumirim.

Segundo as primeiras informações repassadas pela Polícia Militar Rodoviária, o motorista ficou preso às ferragens após o acidente, mobilizando equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros para os trabalhos de resgate.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

TRÂNSITO BLOQUEADO

Por causa da ocorrência, o trânsito foi totalmente interrompido no trecho da rodovia entre Reduto e Manhumirim.

A orientação para os motoristas é utilizar rota alternativa pela MG-108, passando pelo município de Martins Soares e acessando posteriormente a BR-262.

Ainda conforme a Polícia Militar Rodoviária, uma estrada de terra utilizada como desvio — localizada na antiga linha férrea da região — também apresenta congestionamento devido ao grande fluxo de veículos.

LIBERAÇÃO DEVE DEMORAR

As equipes trabalham na retirada da carreta e na liberação da pista, mas, segundo a PMRv, a operação deve demandar tempo em razão da complexidade da ocorrência e das condições do local.

Até o momento, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista.