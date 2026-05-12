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BH: homem é executado na frente de crianças em festival de pipas

Crime aconteceu no Morro das Pedras e assustou crianças que participavam do evento

Um homem de 32 anos foi executado na frente de crianças na noite dessa segunda-feira (11/5), durante um festival de pipas no Bairro São Jorge III, no aglomerado Morro das Pedras, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h05, na Rua Marcelo de Araújo Braga. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava caída no chão sem sinais de vida.

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