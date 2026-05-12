PAINEL 12/05/2026

Elzo Martins



O vereador Elzo Martins foi o primeiro a usar a tribuna na reunião da Câmara dessa segunda-feira (11) e falou sobre a Festa do Café, que acontecerá no final do mês. “Quero levantar algumas informações. Vi que o presidente colocou um requerimento pedindo algumas informações. Está certo, é a nossa função, mas é papel também debater os assuntos. Queria sugerir, com todo respeito, que o presidente retirasse de pauta pelo seguinte motivo: venho acompanhando as contratações de shows, fiz uma sondagem da média de valores e está tudo certo. A questão das estruturas chegou à prefeitura na última sexta, ainda não foi contratada, depende de cada artista, então a licitação ou adesão à ata ainda não se encontra concluída. Então fica difícil informar algo que ainda não existe. Sugiro aguardar para fazer requerimento de todas as informações”.

Presidente Cleidinho



O presidente Cleidinho colocou em pauta o requerimento pedindo informações acerca da realização da 1ª Festa do Café de Caratinga, prevista para ocorrer entre os dias 28 e 31 de maio de 2026, no Parque de Exposições João da Costa Mafra.

Retirado de pauta

Alguns vereadores, como Elzo, Zelinha e Nêgo, pediram que o presidente retirasse o pedido de pauta, o que ele acatou. No entanto, o presidente deixou sua explicação sobre o motivo de pedir algumas informações acerca da festa. “Sabia que os vereadores sofreriam pressão para pedir para retirar o pedido. Onde há fumaça, há fogo. Fiz o pedido para saber do que já foi contratado e o que vai ser contratado. Minha preocupação é de onde vai ser tirado o dinheiro. Falaram que vai vir tudo de fora, não sei se é do Estado, do governo federal ou de algum deputado. A festa é boa, anima muita gente, mas, se tirar dinheiro da educação, da saúde, da assistência social, é muito triste. Estou ajudando o governo porque dr. Giovanni é uma pessoa boa, humilde, mas tem gente perto dele que não é. Por ele ser muito bom, tem muita gente querendo derrubá-lo. Precisamos ajudar o prefeito. Vou tirar meu pedido por vocês, vereadores meus amigos. Mas, se estivesse 100% certo, ninguém pediria para tirar”.

Catita



Mudando de assunto, o vereador Catita disse que esteve na prefeitura conversando com o chefe de gabinete Lucas e o prefeito Giovanni sobre os trabalhos no distrito de Santa Luzia. “O patrolamento continua sentido Suíço. Algumas pessoas reclamaram da terra, da poeira, mas em alguns lugares não tem como evitar, porém, está sendo consertado. Pedi um caminhão-pipa para jogar água no local”.

Catita II

Outro assunto abordado pelo vereador foi sobre o motorista do carro da saúde em Santa Luzia. “Primeiro tinha o motorista e não tinha o carro; agora tem o carro e não tem o motorista. Fui atrás de umas sete pessoas, mas, nessa panha de café, ninguém quer, pois ganham mais na colheita”. A vereadora Zelinha pediu uma parte na fala do colega e disse que os motoristas estão sendo muito mal pagos.

Neuza



A vereadora Neuza lembrou que no próximo dia 15 se comemora o Dia do Assistente Social, profissão que também exerce. Durante a reunião, ela pediu a valorização do profissional e solicitou ao Executivo a elaboração de um projeto instituindo o piso salarial dos assistentes sociais do município em patamar equivalente a até cinco salários mínimos mensais, com reajuste anual.

Ricardo Angola



O vereador Ricardo Angola agradeceu à Secretaria de Obras pela operação tapa-buracos que está sendo realizada em algumas ruas do distrito de Sapucaia. Ele também agradeceu à secretária de Saúde, Paula, que mandou mobiliário novo para o posto de saúde do distrito. Ricardo Angola ressaltou mais uma vez que as estradas precisam de melhorias e que são necessários mais equipamentos para acelerar o serviço. “Algumas estradas estão em condições precárias. Estamos pedindo para arrumar mais uma patrol, pois está começando a safra de café”.

Zelinha

A vereadora Zelinha reclamou das empreiteiras da Copasa e disse que estão fazendo serviço de qualquer maneira. “A cidade está cheia de buracos, é um descaso com a população”.

Outro assunto abordado pela vereadora foi uma fala que teria sido dita pelo senador Cleitinho. “Ele disse que os vereadores andam à toa o tempo todo, mas não tem pessoa que anda mais à toa do que ele. A gente vai ao gabinete dele para trazer recurso para Caratinga. Quero saber qual é o serviço dele, sem ser falar mal das pessoas o tempo todo. Fui ao gabinete dele para pedir uma campanha para o Robinho e ele não fez. Toma vergonha na cara, seu preguiçoso”.

Sílvio



O vereador Sílvio disse que procurou o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Buzim, e não conseguiu falar com ele. “Tive reclamações de limpeza de moradores dos bairros Alvorada, Monte Líbano e Santo Antônio. Só passaram por cima, o mato não foi tirado, está em cima da calçada, ficou uma porcaria. Conversei com Palmira, que é superintendente. Ela foi verificar a situação e constatou que realmente ficou uma porcaria, dizendo que os funcionários vão voltar e fazer o serviço”.

Juarez



Juarez destacou na tribuna a grande participação e os frutos já colhidos da audiência pública sobre políticas para pessoas em situação de rua. “Ontem mesmo já tivemos uma nova reunião para discutir protocolos e avançar na construção de um plano de ação responsável e humano para nossa cidade”.

O vereador também ressaltou sua posição em relação ao Executivo. “Sempre apoiei o governo nos momentos difíceis e nos momentos positivos, mantendo minhas posições com responsabilidade e respeito. Quando houver divergência, espero que esta Casa compreenda meu posicionamento, pois cada parlamentar tem o dever de agir conforme sua consciência. Nunca fui de atacar governo; sempre digo que, se eu fosse prefeito, talvez fizesse diferente, mas reconheço que quem administra conhece de perto os desafios e a necessidade de determinadas decisões”.

Nêgo



Nêgo falou da satisfação em finalmente conseguir o asfalto para a estrada de Dom Lara. “Tenho que falar o que estamos fazendo por nosso município. Estamos aqui para fazer a diferença. É uma luta que a gente começou quando fundamos a associação em Dom Lara, em 2004, para levar melhorias, e estou muito feliz, pois no dia 24 de junho será dada a ordem de serviço do asfaltamento em Dom Lara. O nosso momento chegou, acredito que será uma estrada de qualidade”.

O vereador também comentou a fala do senador Cleitinho. “Ele foi muito infeliz em sua fala. Quando saímos de nossas casas, corremos riscos nas estradas. Ninguém dá emenda porque somos bonitos, é porque precisa. Agora vem criticar vereador. Repudio sua fala, acredito que jogou sua candidatura para governador pelo ralo”.

Jéssica



A vereadora Jéssica pediu uma atenção especial ao secretário Gustavo com as obras emergenciais. “Peço atenção aos muros que estão cedendo no Anápolis. A rua, daqui a pouco, vai cair toda. Tem a ver com a Copasa também, isso é coisa séria. Então pedimos mais agilidade ao secretário de Obras”.

Ebinho



O vereador Ebinho disse ter sido lamentável o ponto do debate que ocorreu na Casa por conta de um pedido feito pelo presidente, enfatizando que era simples falar que não tinha as informações ou mandar o que tivesse. Ebinho ainda falou de sua posição em relação ao Executivo. “Ultimamente tenho sido muito cobrado com relação ao meu posicionamento no que se refere à situação e oposição ao governo do dr. Giovanni. Preocupo-me em cumprir meu trabalho, o que a lei determina. Quando foi preciso estar com o governo nas votações que trazem melhorias para o município, estou com o governo, mas votarei contra qualquer projeto que achar que não for justo ou necessário para o município”.