Água destilada no lugar de vacina contra gripe foi aplicada em 42 moradores durante busca ativa de prefeitura em MG

Funcionárias que confundiram os frascos durante a vacinação em domicílio foram demitidas. Segundo a Prefeitura de Bambuí, não há risco de saúde para as pessoas que receberam a dose errada. Dose real da vacina será aplicada no grupo nos próximos dias.
Uma falha durante a vacinação em domicílio resultou na aplicação de água destilada, em vez da vacina contra a gripe, em 42 pacientes acamados na cidade de Bambuí, no Centro-Oeste de Minas Gerais.
O erro ocorreu na última segunda-feira (4), durante uma ação de busca ativa da prefeitura para imunizar moradores com dificuldades de locomoção.
A equipe responsável, composta por duas técnicas em enfermagem e uma responsável técnica, alegou ter confundido os frascos do imunizante com os de água destilada. Após perceberem o equívoco, as próprias funcionárias comunicaram o fato à Secretaria Municipal de Saúde