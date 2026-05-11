Água destilada no lugar de vacina contra gripe foi aplicada em 42 moradores durante busca ativa de prefeitura em MG

A vacinação fazia parte de um esforço da Unidade Básica de Saúde Padre Rafael de Paulo Lopes, situada no Bairro Açudes, para alcançar a população que não consegue se deslocar até os postos de saúde. Embora as idades dos atingidos não tenham sido reveladas, o foco da ação eram moradores acamados atendidos em suas residências.