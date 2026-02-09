Briga por chiclete: morre adolescente agredido após briga em Vicente Pires

O adolescente de 16 anos agredido em Vicente Pires, Rodrigo Castanheira, morreu neste sábado (7) após 16 dias internado em estado gravíssimo em um hospital particular de Águas Claras, no Distrito Federal. A morte foi confirmada pelo advogado da família, Albert Halex, nesta manhã.

O jovem estava em coma induzido desde a madrugada do dia 23 de janeiro, quando foi agredido após uma briga na porta de um condomínio pelo piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos.

Em nota, a defesa de Pedro Turra afirmou que a família do piloto “lamenta profundamente o falecimento de Rodrigo Castanheira”.

Durante as agressões, ele bateu a cabeça na porta de um carro, sofreu traumatismo craniano e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos.

Pedro Turra cumpre prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória (CDP), no Complexo Penitenciária da Papuda, desde 2 de fevereiro.

Na última sexta-feira (6), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus do piloto e empresário Pedro Arthur Turra Basso. O pedido foi apresentado pela defesa do piloto, em 4 de fevereiro.

Pedro Turra está isolado dos demais detentos do CDP. Ele foi transferido a uma cela individual após relatar ameaças feitas por policiais e por outros presos. A decisão é do desembargador Diaulas Ribeiro, da 2ª Turma Criminal.