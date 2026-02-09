Médico é condenado após operar lado errado do corpo de paciente em Ipatinga

ERRO MÉDICO | Um paciente será indenizado pelo médico que realizou uma cirurgia de correção de hérnia do lado errado do corpo. Além desse procedimento, o homem passou por uma segunda cirurgia, dessa vez no lado correto, mas sofreu complicações e precisou amputar um testículo. O caso aconteceu em Ipatinga, no Vale do Aço. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o médico a pagar R$50 mil por danos morais e R$8 mil por danos estéticos.

Na ação, o paciente relatou que foi internado para correção de uma hérnia inguinal do lado esquerdo. Porém, o cirurgião realizou a abertura do lado direito, obrigando o homem a passar por uma segunda intervenção. Durante o procedimento de correção, ele sofreu uma torção testicular e precisou ser submetido à amputação de um dos testículos em uma terceira cirurgia.

Em 1ª instância, o médico foi condenado a indenizar o paciente por erro médico. Mas, ambos recorreram. A vítima pretendia o aumento dos valores, alegando que ficou infértil após os procedimentos. Por outro lado, o cirurgião foi contra a condenação, já que o equívoco teria sido uma falha coletiva da equipe cirúrgica.

O desembargador Fernando Caldeira Brant, relator do caso, manteve a decisão. O magistrado entendeu que a condenação e quantia fixada era adequada, afirmando que a documentação apresentada pelo paciente não comprovou perda de rendimento e que o cirurgião principal responde “diretamente pelos atos que envolvem o cumprimento dos protocolos de segurança básicos, como a conferência da intervenção.”

Fonte: Itatiaia