Padrasto é preso após espancar e matar menina de 1 ano e 9 meses por se irritar com choro da criança

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito confessou as agressões; criança chegou a ser encaminhada a um posto de saúde, mas chegou ao local morta

Um homem foi preso, no sábado (4/4), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após espancar brutalmente uma menina de 1 ano 9 meses. O crime aconteceu depois que ele se irritou com o choro da criança, que era sua enteada. Segundo a PC, o suspeito apresentou, inicialmente, um depoimento contraditório e, ao final, confessou as agressões.

O crime ocorreu na quinta-feira (2/4), na Comunidade do Quiririm, em Vila Valqueire, Zona Sudoeste do Rio. As investigações apontaram que, no momento das agressões, o homem estava sozinho com a criança. Ainda, conforme a polícia, o homem teria se irritado com o choro da menina e desferido golpes na região abdominal da enteada.

Após as agressões, Maya Costa Cypriano apresentou um quadro grave, mas o suspeito não a socorreu de imediato, enviando apenas uma mensagem para a mãe da criança.

Na sequência, a menina foi encaminhada para um posto de saúde, onde já chegou sem vida. Inicialmente, o caso foi comunicado à 29.ª DP, de Madureira, que a verificação de óbito, porém, com a constatação de morte violenta da criança, o procedimento foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).