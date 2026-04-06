Casal é preso com mais de 23 kg de drogas na BR-262 em Realeza

MANHUAÇU (MG) – Um casal foi preso na tarde deste sábado (4) durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 50 da BR-262, no distrito de Realeza, em Manhuaçu.

De acordo com a PRF, o veículo Chevrolet Onix foi abordado durante fiscalização de rotina.

Durante a vistoria, os policiais encontraram aproximadamente 20,9 quilos de maconha, 2,2 quilos de pasta base de cocaína e 1 quilo de haxixe escondidos no interior do automóvel.

Diante da situação, o casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, juntamente com todo o material apreendido.

Fonte: Portal Caparaó