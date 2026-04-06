Rotary Club Caratinga promove mais uma edição do “Comida de Buteco”

CARATINGA- O Rotary Club de Caratinga, em parceria com a Casa da Amizade, promove neste sábado (11) o evento “Comida de Buteco”. A programação acontece a partir das 20h, no Esporte Clube Caratinga.

Os ingressos estão sendo vendidos ao valor de R$ 45,00. Além da gastronomia típica, o evento contará com espaço dançante para o público.

A organização informa que haverá estacionamento gratuito no Portão 02, junto ao campo de futebol. O pagamento também pode ser realizado via Pix, com confirmação pelo telefone (33) 99985-8813.

Com o lema “Dar de si, antes de pensar em si”, a iniciativa reforça o caráter solidário das entidades envolvidas. A renda será revertida para projetos sociais desenvolvidos pelo Rotary Club Caratinga.