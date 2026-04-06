Vaca é resgatada após cair em cisterna de três metros em residência

CARATINGA- Uma vaca foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar após cair em uma cisterna com cerca de três metros de profundidade, em uma residência da região.
De acordo com as informações, o animal caminhava pelo quintal quando acabou pisando na tampa da cisterna, que não suportou o peso e cedeu. Com isso, a vaca caiu no interior da estrutura, mobilizando a equipe de resgate.
Ao chegarem ao local, os bombeiros priorizaram a segurança da operação e do animal. Utilizando técnicas de rapel, os militares desceram até o interior da cisterna para avaliar as condições de saúde da vaca. Após a verificação, foi constatado que ela não apresentava ferimentos graves.
Na sequência, teve início a operação de retirada. Inicialmente, foi considerada a utilização do guincho da viatura dos bombeiros. No entanto, com a chegada de uma retroescavadeira, a estratégia foi ajustada. O animal foi devidamente imobilizado com técnicas específicas de nós e amarrações, garantindo segurança durante o içamento.
A vaca foi então cuidadosamente retirada da cisterna com o auxílio do maquinário, sob monitoramento constante da equipe, que também assegurou a proteção dos populares presentes no local.
Após o resgate, o animal passou por nova avaliação e, cerca de dez minutos depois, já apresentava sinais de recuperação, conseguindo se levantar. Em seguida, foi entregue ao proprietário.