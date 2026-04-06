Jovem é preso por tráfico de drogas em Martins Soares

MARTINS SOARES (MG) – Um jovem de 19 anos foi preso na tarde de domingo (05/04) por tráfico de drogas no Loteamento Juninho do Dida, em Martins Soares.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi realizada após levantamentos indicarem a comercialização de entorpecentes em uma residência.

Ao chegarem ao local, os militares identificaram o suspeito, que tentou fugir, mas foi contido.

Durante as buscas, foram localizados 14 pinos e sete papelotes de cocaína, três pedras de crack, além de uma balança de precisão e um telefone celular.

O autor foi preso em flagrante, encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

Fonte: Portal Caparaó