Homem fica gravemente ferido em incêndio em residência em Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) – Um homem ficou gravemente ferido após um incêndio atingir uma residência na manhã deste domingo (5), numa viela Nossa Senhora Aparecida, em Manhuaçu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas por vizinhos.

Conforme o Portal Caparaó, no interior do imóvel, os militares encontraram a vítima, um homem com queimaduras graves. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital César Leite.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe.

As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades.

Fonte: Portal Caparaó