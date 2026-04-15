Arsenal caseiro e mais de R$ 50 mil são apreendidos após idoso sofrer disparo acidental

PIEDADE DE CARATINGA – Um caso envolvendo disparo acidental de arma de fogo levou à apreensão de um verdadeiro arsenal de fabricação caseira no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, em Piedade de Caratinga. O fato foi registrado nesta terça-feira (14).

A ocorrência teve início após profissionais de saúde comunicarem a entrada de um homem de 73 anos em uma unidade hospitalar, vítima de disparo de arma de fogo. Em contato com a equipe, o idoso relatou que o tiro ocorreu de forma acidental enquanto manuseava uma arma artesanal na varanda de sua residência.

Diante das informações, equipes policiais iniciaram diligências e se deslocaram até o endereço indicado. No local, foi localizada a arma mencionada pela vítima. Durante as buscas, os militares encontraram ainda outras cinco armas de fogo de fabricação caseira, além de diversos materiais utilizados na confecção desse tipo de armamento.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Foram apreendidas seis armas de fogo de fabricação caseira, 37 munições calibre .22, quatro coronhas artesanais, três canos de armas também de fabricação artesanal, duas lunetas, aproximadamente R$ 54.360,00 em dinheiro, além de diversas ferramentas possivelmente utilizadas na produção do armamento.