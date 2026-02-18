Alerta sobre golpes utilizando nomes de militares

A Polícia Militar de Minas Gerais por meio do 62º BPM informa que, nesta data, por volta das 12h40min, uma pessoa compareceu à sede do 62º BPM relatando ter sido alvo de tentativa de golpe praticado por indivíduo que se passou por militar da Unidade.

Segundo os relatos, o autor entrou em contato via WhatsApp, utilizando a logomarca da PMMG e identificando-se falsamente como militar, alegando estar em reunião e solicitando que as vítimas aguardassem orientações.

Durante a conversa, o estelionatário pedia que as vítimas se deslocassem até uma farmácia e, posteriormente, solicitava a compra de medicamentos, prometendo ressarcimento mediante apresentação de nota fiscal. Em seguida, o autor passava a solicitar valores em dinheiro para pagamento de boleto bancário e conta telefônica.

As vítimas foram devidamente orientadas pelos militares de que se tratava de golpe, sendo instruídas a interromper imediatamente o contato.

📌 A Polícia Militar reforça:

• ❌ Não solicita pagamento de boletos, PIX ou qualquer transferência de valores.

• ❌ Não pede compra de medicamentos ou produtos.

• ❌ Não realiza cobranças por telefone ou WhatsApp.

• ❌ Não utiliza DDDs desconhecidos ou de outras regiões para esse tipo de contato.

Todas as informações estão sendo formalmente registradas em Boletim de Ocorrência para providências legais cabíveis.

⚠️ Em caso de contato suspeito, não forneça dados pessoais, não realize pagamentos e acione imediatamente o 190.

A Polícia Militar conta com o apoio da população para compartilhar este alerta e evitar que novas vítimas sejam prejudicadas.