Acidente com carro da TV Band na BR-381 deixa um morto e um ferido

De acordo com as primeiras informações, trata-se de uma batida de frente entre o carro e um caminhão, considerada gravíssima. Assim que o acidente foi comunicado, equipes de resgate foram direcionadas ao local para prestar atendimento às vítimas.

Ainda não há confirmação oficial do nome das vítimas e o estado de saúde da mulher. As circunstâncias do acidente também seguem sendo apuradas pelas autoridades.

Aguarde para mais informações.