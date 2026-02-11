Ação contra o tráfico apreende drogas e conduz dois suspeitos no bairro Zacarias

CARATINGA – Uma ação de repressão ao tráfico de drogas resultou na apreensão de entorpecentes e na condução de dois suspeitos no bairro Zacarias, em Caratinga, na noite desta segunda-feira (9). A operação foi desencadeada após denúncias anônimas recebidas e confirmadas por meio do Disque Denúncia.

As equipes realizaram a abordagem em um local já conhecido pelo intenso comércio ilícito de drogas na região. Com base nas informações levantadas e na observação do comportamento suspeito dos envolvidos, foi realizada a intervenção policial.

Durante a ação, foram apreendidas 62 pedras de crack e a quantia de R$ 444 em dinheiro, valor que, segundo informações, pode estar relacionado à atividade criminosa. Dois indivíduos foram conduzidos, sendo um adolescente de 17 anos e um jovem de 19 anos.

Os suspeitos, juntamente com todo o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para as providências cabíveis.

As forças de segurança destacam a importância da participação da comunidade por meio de denúncias anônimas, que contribuem diretamente para o combate ao tráfico de drogas e para o fortalecimento da segurança pública.