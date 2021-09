POLÍCIA PC investigará caso de criança agredida

Ocorrência foi registrada no Santa Cruz. Irmão do padrasto foi preso em flagrante

CARATINGA – A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante do suspeito de torturar um menino de um ano e seis meses na noite dessa segunda-feira (20). Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça e um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso. A investigação segue em andamento na 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

O fato aconteceu em uma residência da rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, no bairro Santa Cruz. A criança foi socorrida inicialmente para a unidade de saúde da praça Marta Carli, no bairro Santa Cruz, de onde foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), e depois para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA).

O indivíduo, de 21 anos, apontado como suspeito de agredir o menino de um ano e seis meses foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Segundo a PM, o suspeito do crime é irmão do padrasto da criança. “De acordo com populares que estiveram no local e visualizaram a cena, algumas pessoas, que estavam próximas à casa, ouviram um barulho como se algo estivesse sendo batido contra a parede. Preocupados com a situação, populares entraram na casa e verificaram a criança sendo batida contra o chão. Eles empurraram o autor, tomaram a criança dele e imediatamente a conduziram para a unidade de saúde”, detalhou o tenente Lessa.

De acordo com a PM, durante o ocorrido, o indivíduo partiu para cima de algumas pessoas. Neste momento, já revoltados com a situação da criança e com o fato de ele investir contra as pessoas, populares chegaram a agredi-lo.

A PM chegou ao local pouco tempo depois e socorreu o indivíduo para o hospital com um corte na região da cabeça. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso juntamente com o pai da criança.

O menino foi socorrido com lesões no olho, na orelha e na cabeça. “O padrasto não estava na residência no momento. Em relação à mãe, foi informado que ela estaria em um salão de beleza. Então, estariam apenas o autor e a criança na casa. Desde que a mãe foi morar com o padrasto, esse indivíduo mora na casa. Ele alega que a criança estaria comendo alguma coisa que desagradou. Algum tipo de comida que estava estragada ou algo assim. Aí, no intuito de corrigir, ele acabou agredindo a criança. Ele confessa que deu uns tapas na criança e nega a parte das outras lesões. Contudo, as lesões são bastante evidentes. Inclusive, a criança foi submetida a um raio-x, tendo em vista toda a área da cabeça dela ter sido atingida”, disse o tenente da PM.

A criança foi medicada e liberada do hospital e entregue a responsabilidade do pai biológico. Segundo o Conselho Tutelar de Caratinga, o órgão estava acompanhando a família e percebido negligência por parte da mãe do menino.