Polícia Militar detém acusados de assaltar casal de idosos

Um dos detidos é neto das vítimas

PINGO D’ÁGUA – Alex Matheus de Jesus Ferreira, 18 anos, e um menor, 16, foram detidos acusados de assaltar um casal de idosos, 65 e 74 anos respectivamente. O caso foi registrado no Canto da Pedra, zona rural de Pingo D’ Água. Um dos envolvidos é o neto das vítimas.

Os idosos contaram à polícia que por volta de uma hora de domingo (20), a senhora estava em sua cozinha quando notou os cães latindo no quintal. Ela avistou dois homens com camisas amarradas ao rosto para esconder suas identidades, vindo em direção a sua residência. Quando perceberam que foram notados, os assaltantes arrombaram a porta e empurraram a idosa para dentro de casa.

Já dentro da residência os ladrões começaram a exigir dinheiro revirando os móveis, e fazendo ameaças contra o casal. Em determinado momento o idoso conseguiu se aproximar de uma janela e gritar por socorro.

Temendo que os vizinhos ouvissem o pedido, os assaltantes deixaram a residência, levando um aparelho celular e uma bicicleta.

Segundo as vítimas um dos bandidos portava uma faca e os ameaçava. Quando as vítimas afirmaram não ter dinheiro, um dos assaltantes sugeriu que o comparsa matasse os dois.

Apesar do fato ter ocorrido ainda no começo da madrugada a Polícia Militar só foi acionada pela manhã de domingo. Devido à agressividade dos autores, as vítimas temendo por sua segurança não quiseram sair de dentro de casa e estavam sem telefone, quando pela manhã houve o acionamento por terceiros que apoiaram o casal.

SUSPEITOS DETIDOS

Durante diligências policiais, a bicicleta roubada foi encontrada na casa do neto das vítimas, de 16 anos. A partir dessas informações constatou-se que o neto estava envolvido no roubo, por ter sido localizado produto de crime com ele.

Em conversa com a polícia, o menor disse que na noite anterior foi procurado por Alex para juntos encontrarem um local para roubar, e por ter morado com os avós por um período nos últimos dias, disse que eles tinham certa quantia em dinheiro em casa, proveniente do recebimento da aposentadoria. Foi então que o menor e Alex decidiram invadir a casa das vítimas.

Com as informações passadas pelo menor, a polícia iniciou um rastreamento com apoio das guarnições de Córrego Novo, e Alex foi localizado e preso naquela cidade.

A idosa reconheceu Alex como autor do roubo, que portava a faca no momento da ação. O celular não foi localizado nem a arma branca utilizada para fazer as ameaças, a bicicleta ficou sob responsabilidade da idosa.

Os acusados foram detidos e levados para delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.