Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no bairro Aparecida

CARATINGA- No final da noite desta quinta-feira(3), a Polícia Militar apreendeu muitas drogas na rua José Carlos Pereira, no bairro Aparecida.

Durante operação chegou ao conhecimento dos militares que recentemente teria mudado para a rua citada um jovem de 20 anos, que estava usando uma casa para embalar e traficar drogas. A PM foi informada ainda que teria chegado grande quantidade de drogas para o denunciado.

Dando credibilidade às informações, o imóvel foi cercado pelos militares.

Quando a polícia se aproximou do local deparou com o portão que dá acesso à residência do denunciado aberto, e de imediato foi possível sentir o forte cheiro de maconha vindo de dentro da residência. Ao se aproximar da janela, que estava aberta, foi possível visualizar no interior da casa três pessoas sentadas no sofá embalando drogas, sendo possível também ver uma mulher de 23 anos colocar drogas do bolso da calça, enquanto o outro suspeito correu para o quarto com uma caixa de drogas.

Ao perceber que o imóvel estava cercado, o suspeito de 20 anos abriu a porta, franqueou a entrada da PM, e confirmou que estava embalando drogas.

Durante busca pessoal a polícia encontrou no bolso da bermuda do suspeito R$ 1.845,00 e um aparelho de telefone celular.

Com um suspeito de 19 anos, foram encontrados R$ 90,00.

A mulher entregou dois tabletes de maconha, R$ 34,00, e um aparelho celular que estava no bolso de sua bermuda.

No quarto foi encontrada uma caixa contendo três barras de maconha, 73 tabletes da droga, 77 microtubos de cocaína, material para embalar drogas, três balanças e uma faca.