Polícia investiga possível sequestro em Revés do Belém

BOM JESUS DO GALHO – A Polícia Militar registrou na noite desta segunda-feira (27) uma ocorrência na rua Jaborandi, distrito de Revés do Belém, zona rural de Bom Jesus do Galho. O caso, inicialmente, é tratado como sequestro.

Por volta das 22h30, o padrasto de Hueberson Mendes de Assis, 21 anos, procurou a polícia e contou que quatro indivíduos armados chegaram a sua residência em um veículo prata. Em seguida, dois autores entraram na casa, foram até o quarto de Hueberson e o levaram à força até o veículo.

O padrasto do jovem disse que os autores procuravam por um indivíduo chamado “Júnior”, e o fato pode estar envolvido com um homicídio ocorrido em Revés do Belém no mês de junho deste ano.

Após o fato, os autores evadiram com a vítima no veículo e não foi possível obter características deles.

Militares do 14º Batalhão, sediado em Ipatinga, foram avisados do fato e empenharam equipe para realizar cerco ao veículo suspeito, já que a cidade fica próxima ao distrito de Revés do Belém.

De acordo com informações da PM, Hueberson não tem passagens criminais. Militares de Bom Jesus do Galho e Raul Soares foram para Revés do Belém e fizeram rastreamento, mas o jovem não tinha sido encontrado até o final dessa edição.