POLÍCIA, FAMÍLIA E ESCOLA

Proerd forma nova turma. 259 alunos receberam certificados

CARATINGA – O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família, tendo como missão ensinar aos estudantes habilidades para tomada de boas decisões, para ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável, e a visão de construir um mundo no qual os jovens de todos os lugares estejam capacitados para respeitar os outros e para escolherem conduzir suas vidas livre do abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos.

Na manhã de ontem, 259 alunos das escolas estaduais Juarez Canuto de Souza, Engenheiro Caldas, Dom Carloto e da municipal Geraldo Marques Cevidanes, participaram da cerimônia de formatura no auditório da Unec.

O comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Luciano Reis, ressaltou que o Proerd ajuda o estudante estar ciente da importância do “não” na primeira abordagem do traficante, que fará a diferença em sua vida. “A Polícia Militar já tem esse programa desde o início dos anos 2000, e tem muito sucesso. Então pra nós é muita felicidade estar formando alunos aqui na área do 62º Batalhão. O Proerd está em outros municípios do batalhão, e é um programa que utilizamos todos os esforços para que tenhamos sucesso com ele todos os anos. São formadas turmas semestrais e este ano tivemos a estratégia de direcionar o Proerd para aquelas escolas localizadas em áreas com maior vulnerabilidade, isso faz com que nossa responsabilidade aumente”, pontuou o comandante.

Sargento Vieira, instrutor do Proerd, destacou que a Polícia Militar é uma instituição de vanguarda em segurança pública no Brasil, cujo papel é prevenção ao crime, e tem como estratégia trabalhar o lado da educação, e também da família para conscientizar a todos da importância da prevenção às drogas. “São 10 lições, é muito gratificante poder levar esse conhecimento de polícia a respeito dos malefícios que as drogas levam para o meio da sociedade. Polícia, Família e Escola são pilares do Proerd e ao final de cada aula o aluno recebe uma cartilha especial do programa é orientado a sentar com a família e fazer os deveres de casa, que são imprescindíveis para formação deles e o resultado é excelente”, explicar o instrutor do Proerd.

Isabela Eduarda, 10 anos, aluna da escola municipal Geraldo Marques Cevidanes, está no 5º ano e disse que aprendeu os malefícios que as drogas causam. “Aprendi que as drogas levam a gente ao chão. Temos que dizer ‘não’, leva a gente a não ter nada. Também não podemos fazer bullying, não falar mal das pessoas, não brigar, não empurrar”, disse a garota, mostrando o que aprendeu nas aulas do Proerd.

Lívia Vitória do 5º ano da escola Juarez Canuto, contou que aprendeu que nunca deve usar drogas, pois prejudica sua saúde. “Aprendi também que não posso fumar até os 18 anos, mas também não quero, nem depois”, enfatizou Lívia.

As melhores redações feitas pelos alunos sobre o que aprenderam no Proerd foram premiadas.