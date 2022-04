PM reduz índice de furtos em Caratinga

Se tratando de motocicletas, resultados positivos também no combate aos roubos

CARATINGA- Encerrado o primeiro trimestre de 2022, o Comando da Unidade apresenta resultados operacionais relacionados à furtos na área do Batalhão etambém em Caratinga.

Desde o ano de 2017, a Unidade tem conseguido apresentar resultados muito positivos no que se refere à redução dos furtos em geral.No período acumulado de 2017 a 2021, a redução chegou a 41,72%. O índice ainda caiu 6,01% no ano de 2021, com relação ao ano de 2020.

Já se referindo ao 1° trimestre de 2022, (1º de janeiro a 27 de março), na área do Batalhão, a redução chegou a 16,86%, enquanto em Caratinga, essa redução é de 13,01%.

Outra redução que merece destaque é relacionada a furtos e roubos de motocicletas, onde o Batalhão conseguiu reduzir em cerca de 78,26% os crimes de furto.Em Caratinga esse resultado é ainda maior, chegando aos 80,39%, relacionado ao mesmo período do ano de 2021.Com relação aos roubos de motocicletas, a redução na área do BPM é de 85% e chega a 100%.

De acordo com o 62° BPM, o resultado desse trabalho é “reflexo das ações preventivas e repressivas relacionadas à autores de furtos em geral, com prisões de autores, acompanhamento das ações de contumazes, identificação de autores e seus modus operandi, além do trabalho em parceria com a Polícia Civil, Ministério Público e poder judiciário, conseguindo retirar de circulação autores contumazes e pontuais, como forma de prevenir os crimes”.

A PM ainda reforça ações simples, como não deixar motos em locais ermos, muito escuros e procurar usar trancas, cadeados e outros como estratégias de prevenção de crimes de furtos de motos.