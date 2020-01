PM recupera em Caratinga mesas e cadeiras de comerciante em Iapu

IAPU/CARATINGA– A Polícia Militar conseguiu recuperar na madrugada de ontem, mesas e cadeiras de um comerciante de Iapu. Este itens foram encontrados em Caratinga. Um suspeito foi detido.

O caso teve início num floricultura de Iapu, quando um homem que se identificou como ‘Renato’ solicitou a locação de cadeiras e mesas para um evento no córrego do Parado, zona rural de Iapu, lugar próximo ao trevo para São João do Oriente. Ele efetuou o pagamento, e na hora da devolução entregou endereço, nome e telefone falsos.

As 25 mesas e 100 cadeiras, avaliadas em R$ 6 mil, foram encontradas através de um vídeo publicado nas redes sociais. Um policial reconheceu as marcas na cadeira e entrou em contato com a PM de Iapu, alegando que o suspeito teria cometido um crime semelhante em Caratinga.

O suspeito Carlos Alexandre de Azevedo, 38 anos, que reside em Caratinga, teria aplicado mais de R$ 16 mil em golpes em Bom Jesus do Galho, Inhapim e Tarumirim. Ele simulava a locação das cadeiras e as revendia por preços menores para comerciantes. Conforme sargento Porto, da PM em Iapu, “percebe-se que o autor agia deliberadamente no intuito premeditado de lesar as vítimas de várias cidades circunvizinhas com o fim único de obter vantagem pecuniária indevida”.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Ipatinga.