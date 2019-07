PM prende suspeito de homicídio em Inhapim

Crime teria sido motivado por uma dívida no valor 180 reais referente a drogas

INHAPIM – Numa ação rápida, a Polícia Militar conseguiu prender Kaique Lorran Vergilio Constante, 19 anos. Ele suspeito de matar Ronilton Santos Silva, 36. O crime aconteceu na madrugada o último sábado (27) no córrego Santa Cruz, zona rural de Inhapim. De acordo com levantamentos feitos pela PM, o homicídio teria sido motivado por uma dívida de drogas no valor de 180 reais.

A PM recebeu ligação anônima informando que havia um corpo caído na região do córrego Santa Cruz. Uma guarnição foi ao local e encontrou o cadáver de Ronilton, que apresentava vários cortes profundos.

Durante os levantamentos, os militares foram informados que Kaique seria o autor do crime. Os policiais fizeram diligências e obtiveram conhecimento que o suspeito poderia teria ter fugido para Engenheiro Caldas. A PM daquele município foi avisada e conseguiu deter Kaique.

De acordo com o registro de ocorrência, o jovem confessou o crime. Kaique disse que após consumirem bebida em um bar, Ronilton comprou mais cerveja e eles foram para a casa da vítima. Segundo o suspeito, em determinado momento, ele partiu para cima da vítima e a briga percorreu até o local onde houve o homicídio.

Conforme relatado na ocorrência, Kaique contou aplicou um golpe com facão na mão da vítima e que ela tentou pular a cerca, mas foi impedida pelo jovem. Depois, Kaique arrastou a vítima até a beira do córrego e desferiu mais golpes com o facão. Estes golpes atingiram o rosto, ombro e braço de Ronilton.

Segundo a PM, Kaique confessou ter premeditado o crime. A equipe policial obteve informações de que a motivação do crime seria uma divida de drogas de aproximadamente 180 reais que Ronilton teria com Kaique. O facão usado no crime foi localizado na dentro da bolsa do jovem.

No local os militares apreenderam uma arma de fogo calibre 22. Ela foi encontrada no chão. Kaique alegou que a arma não lhe pertence. Ele disse ainda que em nenhum momento durante a briga chegou a ver tal arma.

O jovem foi preso e levado para delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado.