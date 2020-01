PM apreende drogas no Santo Antônio

CARATINGA – Na noite desta quinta-feira (9), a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de droga na rua Militar, no bairro Santo Antônio.

A PM foi informada que teriam pessoas preparando drogas em uma casa situada na rua Militar. Uma guarnição foi até o local e, através da janela, viu uma barra de maconha sobre o sofá. Diante do flagrante, os militares entraram no imóvel e recolheram 157 cápsulas, quatro sacolas e um frasco pequeno contendo cocaína, 81 pedras de crack, uma balança digital, duas barras de maconha, um frasco com cafeína, uma sacola com cápsulas vazias e uma faca de cozinha. O material foi recolhido e entregue na delegacia de Polícia Civil.

Ontem, a PM recebeu a informação de que haveria mais drogas na casa. Uma equipe foi até o imóvel e após varredura, apreendeu uma pedra grande de crack, além de material usado para acondicionar entorpecentes.

A polícia já tem os nomes dos proprietários das drogas, mas eles não tinham sido detidos até o final dessa edição.