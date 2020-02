PM apreende droga avaliada em R$ 45 mil

CARATINGA – A Polícia Militar conseguiu dar um golpe no tráfico de drogas com a apreensão de três quilos de crack, avaliados em aproximadamente R$ 45 mil. A ocorrência foi registrada na tarde de ontem.

O sargento Cotta contou que a PM recebeu informações por meio da Seção de Inteligência de que um indivíduo teria ido até Governador Valadares buscar entorpecentes e estaria trazendo grande quantidade em um veículo importado cor preta.

A PM montou uma operação para abordar o suspeito e no início da tarde de ontem, conseguiu identificar o veículo e realizar a abordagem do motorista na BR-116, próximo ao Bairro das Graças.

Foi realizada vistoria em todo veículo e atrás do banco traseiro havia sido criada uma estrutura parecendo um fundo falso para acondicionar a droga. No local foram encontradas três barras de crack, com valor entre R$ 15 e R$ 17 mil cada, uma balança e 16 munições calibre 38.

O suspeito que já é conhecido no meio policial. Ele não informou com quem pegou a droga e pra quem entregaria.