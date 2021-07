POCRANE – Militares de Pocrane receberam informação de que um indivíduo estaria transitando em via pública portando uma arma de fogo. Dando credibilidade a denúncia, no local indicado, os militares se depararam com dois indivíduos.

Durante busca pessoal no indivíduo denunciado foi localizado no bolso de sua bermuda um revólver calibre 32 sem munições.