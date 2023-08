Plano Municipal de Turismo é aprovado em Inhapim

INHAPIM – Nessa segunda-feira (21) reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Turismo de Inhapim (Comtur) para apreciação e aprovação do Plano Municipal de Turismo.

O Plano Municipal de Turismo é parte integrante das ações exigidas pela Secult (Secretaria de Estado de Cultura e Turismo) para integrar o município no critério ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação). O documento foi elaborado pela equipe técnica da Cenarium Consultoria e Projetos com a colaboração da diretora de Turismo, Astrid Motta e será o norteador das ações turísticas a serem desenvolvidas no município de Inhapim

Dentre as principais ações previstas no plano, contemplam-se melhorias de estradas rurais, placas de sinalização turísticas, ampliação de lixeiras, feiras de artesanato e gastronomia, apoio às celebrações religiosas e culturais do município, dentre outras.

O plano terá vigência no período de 2023 a 2026 e foi elaborado de acordo com a realidade local, sendo aprovado de forma unânime pelo Comtur.

A diretora de Cultura e Turismo, e presidente do Conselho Municipal de Turismo, Astrid Motta, destacou a importância da composição do conselho com membros atuantes e participativos para representar os munícipes com proposições que refletem a voz da população de Inhapim.

Assessoria de Comunicação